Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

13.08.2022 09:00

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в направлениях Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево, успеха не имел, отошел. Артиллерия и танки врага поражали районы Часового Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спорного, Раздолевки, Яковлевки, Вершины и Зайцева. Авиаудары фиксировались недалеко от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцева, Бахмута и Соледара. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Авдеевском направлении захватчики вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Спартак – Авдеевка, успеха не имели и отброшены назад. Оккупанты стреляли из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опросное, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Новобахмутовка. Авиация ударила возле Марьинки. На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях в направлении Сторожево – Новоселка наши воины успешно остановили вражеское наступление и отбросили оккупантов назад. Противник обстреливал позиции из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Владимировка, Павловка, Пречистовка, Угледар, Богоявленка, Новополь, Железнодорожное, Гуляйпольское, Ольговское, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Дрожнянка и Новоданиловка. Нанес авиаудар в районе Новоселки.

На Славянском направлении были обстрелы неподалеку от Долины, Бражковки, Норцовки, Дубровного, Мазановки и Богородичного. Вражеская авиация действовала возле Залимана.

На Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки. Наступательными и штурмовыми действиями враги пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спирное - Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.