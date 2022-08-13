Три человека стали жертвами ракетного удара по Краматорску

13.08.2022 08:00

Вечером в пятницу, 12 августа, российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

По предварительным данным, был использован ракетный комплекс Искандер. Вследствие обстрела пострадали 15 человек, три человека погибли.