В ОРДО до конца года отменили плату за водоснабжение

14.08.2022 11:00

В непризнанной "ДНР" отменили плату за воду в населенных пунктах вокруг канала Северский Донец—Донбасс из-за фактического ее отсутствия. Об этом говорится в "постановлении" так называемого "государственного комитета обороны ДНР" "О бесплатной подаче воды населению".

Уточняется, что "с 1 марта по 31 декабря 2022 года для жителей городов и районов ДНР, которые получают воду из канала "Северский Донец - Донбасс", плата за услугу водоснабжения и водоотведения отменена".

При этом "у тех потребителей, где водоснабжение осуществляется из подземных источников и нет нарушений в работе систем водоснабжения, оплата сохраняется, так как качество услуги не изменилось".