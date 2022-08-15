Фонд Ахметова передал гумпомощь киевскому центру "Я - Мариуполь"

15.08.2022 17:00

Фонд Рината Ахметова доставил очередную партию гуманитарной помощи хабу "Я - Мариуполь" в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Переселенцам из оккупированного города передали 1,2 тысячах гигиенических наборов, в которые вошли: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.