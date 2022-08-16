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Кириленко рассказал о ходе эвакуации из Донецкой области
Донецкую область покинули три четверти жителей после начала вторжения войск страны-агрессора России. А после начала обязательной эвакуации вывезены 5575 человек. Такие данные озвучил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает Укринформ.
"Большая часть жителей области эвакуирована, это практически три четверти населения. Четверть населения остается, но эвакуация после принятия распоряжения правительства от 2 августа продолжается. С момента начала обязательной эвакуации, по состоянию на сегодняшний день, уже эвакуированы 5575 человек", – сказал Кириленко в эфире национального телемарафона.
Он заверил, что темпы вывоза людей в безопасные регионы будут по возможности наращиваться. Постоянно проводится информационная кампания, чтобы люди знали, куда они едут и какую помощь, – от денежной до морально-психологической – могут получить.
К осенне-зимнему периоду в Донецкой области должны остаться не более 235 тысяч населения, задействованных в процессе обороны и поддержки работы критической инфраструктуры, остальные все должны эвакуироваться. При этом до 24 февраля в Донецкой области постоянно проживали 1 млн 670 тыс. человек.
Теги: война, эвакуация, Донетчина
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