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Архив - Донецкая область

В "ДНР" подорвалась на мине начинающая российская пропагандистка

16.08.2022 13:00
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В "ДНР" подорвалась на мине начинающая российская пропагандистка

Вблизи оккупированного Донецка "самоликвидировалась" российская журналистка Земфира Сулейманова. Она вместе с водителем погибла, когда их автомобиль взорвался на мине. Об этом сообщили в пабликах террористических "Л/ДНР".
"Земфира Сулейманова приехала в Донецк как волонтер и журналист. Во время рабочей поездки Земфира подорвалась на мине вместе с водителем. Врачи не смогли спасти её", – говорится в сообщении.
По информации российских СМИ погибшая была активисткой партии Лимонова и хотела "стать настоящим военным журналистом".



Теги: Россия, журналист, ДНР, подрыв
 
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