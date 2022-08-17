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Оккупанты открыли в Мариуполе второй пункт фильтрации населения
17.08.2022 13:00
В оккупированном Мариуполе открылся второй в городе пункт фильтрации местного населения. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Очередь на фильтрацию сегодня достигает более 1300 мариупольцев. Для прохождения фильтрации необходимо предоставить паспорт, телефон и трудовую книжку. Без справки о фильтрации невозможно получить пропуск на выезд из города и эвакуироваться", - отметил он.
Теги: Донбасс, Мариуполь, фильтрация, оккупация
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