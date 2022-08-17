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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

17.08.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Краматорском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бражковка, Большая Камышеваха, Дубравное, Вернополье и Мазановка.
Провел дистанционное минирование местности вблизи Довгенького.
В районе Богородичного пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.
На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки. Враг вел воздушную разведку в Краматорском районе.
"У Спорного оккупанты решили сходить в наступление, понесли потери и отступили", - сообщил Генштаб.
На Бахмутском направлении противник обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцево, Белогоровки и Майорска.
Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара.
Вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцево, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении из танков и артиллерии разных типов обстреляны территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опытного и Невельского.
Враг наносил авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой.
Вел воздушную разведку БПЛА возле Красногоровки и Опытного. Пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Новоселка, Новомихайловка, Павловка, Богоявленка, Солнцовка, Степногорск, Шевченко, Угледар, Бурлацкое, Чаривное, Железное Лукьяновское, Орехов, Времовка, Полтавка, Новополь и Новоандреевка.
Нанес авиаудары вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков.
Вел наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получил жесткий отпор и отошел. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки.
Оккупанты заминировали местность в районах Инженерного и Украинского.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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