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На Донетчине пограничники обезвредили вражескую ДРГ
19.08.2022 12:00
На Донетчине пограничники уничтожили вражеских диверсантов. Об этом сообщили в ГПСУ.
"Пограничники заметили группу оккупантов на Северском Донце. Те сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы удобнее форсировать реку. Заплыв не удался: двое врагов уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, уничтожение, Госпогранслужба, диверсанты
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