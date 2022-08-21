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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Славянском направлении были артиллерийские обстрелы неподалеку от Шевеловки, Краснополья, Дибривного, Норцовки, Сулиговки и Долины. Враг провел разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел. Пытался вести штурм в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка и Сулиговка - Новая Дмитровка. Понес потери и отступил. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Донецком направлении враг пытается продолжить наступление.
На Краматорском направлении совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Вел наступление в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка, успеха не имел.
На Бахмутском направлении враг обстреливал наши позиции из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледарь, Яковлевка, Зайцево, Шумы и Железное. Нанес авиаудары недалеко от Зайцева, Бахмута и Соледара. Вел наступление в направлениях Покровское – Бахмутское и Семигорье – Зайцево, успеха не имел, отошел. Продолжаются боевые действия в направлениях Железная Балка – Нью-Йорк и Новоселовка – Нью-Йорк.
На Авдеевском направлении обстрелы были в районах Марьинки, Водяного, Александрополя и Песков. Оккупанты нанесли авиаудары возле Авдеевки, Новобахмутовки, Марьинки, Водяного и Красногоровки. Вели воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Покровск, Красногоровка, Веселое и Опытное. Враги ведут штурм в направлениях Пески – Невельское, Лозовое – Невельское и Старомихайловка – Марьинка, боевые действия продолжаются.
На Новопавловском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии вблизи Шевченко, Великой Новоселки, Пречистовки и Времовки. Задействовал авиацию недалеко от Новомихайловки и Павловки.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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