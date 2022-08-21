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Архив - Донецкая область

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Горловке (ВИДЕО)

21.08.2022 11:00
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ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Горловке (ВИДЕО)

В оккупированной Горловке на Донетчине сегодня рано утром был ликвидирован склад боеприпасов врага. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Телеграм 21 августа.
"В Горловке склад боеприпасов рашистов уничтожен ВСУ. Красивые утренние цвета", - отметил он.



Теги: Донбасс, Горловка, боеприпасы, склад, уничтожение, ВСУ
 
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