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Архив - Донецкая область

В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"

22.08.2022 15:00
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В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"

Власти Краматорска на три дня запретили проведение мероприятий в городе, работу общественного транспорта и различных учреждений. Об этом в фейсбуке сообщил глава военной администрации Александр Гончаренко.
"В связи с повышенной опасностью и возможными провокациями со стороны российской федерации, на период празднования Дня Флага и Дня Независимости Украины с 23 по 25 августа на территории Краматорской городской территориальной общины, распоряжаюсь:

  • Запретить проведение любых массовых мероприятий и скопление граждан;
  • Остановить движение общественного транспорта;
  • Запретить деятельность учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности и подчинения, в том числе в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, почтовых (АО «Укрпочта», «Новая почта»), банковских отделений (АО КБ «ПриватБанк», АО «Ощадбанк») отделений и банкоматов;
  • Приостановить выдачу гуманитарной помощи общественными, волонтерскими и благотворительными организациями с целью избежания скопления людей;
  • Перенести запланированные эвакуационные рейсы до прекращения действия данного распоряжения;
  • Службам экстренного реагирования (ГСЧС, Национальной полиции, Службе экстренной медицинской помощи), аварийным службам обеспечить работу в полном объеме в соответствии с возложенными задачами.", - говорится в сообщении.


Теги: Краматорск, День Независимости, комендантский час
 
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