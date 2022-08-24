Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера

24.08.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера

В оккупированном Донецке решили не организовывать массовые гуляния ко Дню города и Дню шахтера. Об этом заявил так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин в Telegram.
"В связи с сложившейся военной обстановкой принято решение не проводить массовые праздничные мероприятия", — сказал он.
День города Донецка и День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа.



Теги: Донецк, отмена, День шахтера, День города, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх