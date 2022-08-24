В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)

24.08.2022 15:00

Во временно оккупированном Донецке загорелся строительный гипермаркет Галактика. Об этом сообщает так называемый "глава администрации" города Алексей Кулемзин в Telegram в среду, 24 августа.

Ранее этот магазин принадлежал всеукраинской сети Эпицентр. Его захватили боевики "ДНР".

По словам коллаборанта Кулемзина, гипермакет загорелся якобы после обстрела со стороны ВСУ.

"Прямое попадание в магазин Галактика в микрорайоне Широкий", – отметил "мэр".

Площадь пожара составляет 5 тысяч кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет.