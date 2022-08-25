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Архив - Донецкая область

5 депутатам-коллаборантам Мариупольского горсовета сообщено о подозрении

25.08.2022 17:00
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5 депутатам-коллаборантам Мариупольского горсовета сообщено о подозрении

Пяти депутатам Мариупольского горсовета от запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционная платформа за жизнь", которые с марта 2022 активно сотрудничают с российскими захватчиками, сообщено о подозрении. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, они добровольно согласились занять фейковые должности главы, его первого и еще трех заместителей так называемой администрации г. Мариуполя. Подозреваемые публично выражают восхищение идеями "русского мира" и агитируют население присоединить г. Мариуполь к составу РФ.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры им заочно уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 110 УК Украины).



Теги: депутат, Мариуполь, горсовет, прокуратура, ОПЗЖ
 
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