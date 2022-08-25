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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

25.08.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Славянском направлении враг вел штурмовые действия в направлении Пасека - Долина, успеха не имел, отошел. Под обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Авдеевском направлении россияне безуспешно пытались вести наступление в направлении Пески – Первомайское. Противник нанес огненное поражение по районам Покровска, Нетайлового, Первомайского, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка. Вражеская авиация действовала возле Марьинки, Красногоровки и Невельского.
На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался вести наступление по направлению к Травневое – Кодема и задействовал авиацию для ударов вблизи Соледара и Зайцева. Обстрелам подверглись районам населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Спирного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Северска.
На Новопавловском направлении враг стрелял из танков и артиллерии разных типов вблизи Павловки, Елизаветовки, Константиновки, Угледара, Владимировки, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки. Враг задействовал авиацию возле Владимировки, Угледара и Павловки.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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