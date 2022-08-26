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Архив - Донецкая область

На Донетчине возобновила работу Карловская фильтровальная станция

26.08.2022 15:00
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На Донетчине возобновила работу Карловская фильтровальная станция

В Донецкой области возобновлена работа Карловской фильтровальной станции, которая была в очередной раз обесточена 23 августа в результате российских обстрелов. Об этом сообщил Покровский городской голова Руслан Требушкин.
"Работа Карловской фильтровальной станции возобновлена. По состоянию на утро 26.08.2022 года происходит наполнение системы, после чего возобновится водоснабжение жителей Покровской МТГ", - написал мэр.
Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение населенных пунктов Белозерского, Белицкого районов, городов Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово и Украинск.



Теги: Донбасс, водоснабжение, восстановление, фильтровальная станция
 
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