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Архив - Донецкая область

Российские захватчики обстреляли химтехникум в Славянске

26.08.2022 11:00
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Российские захватчики обстреляли химтехникум в Славянске

Российские оккупационные войска нанесли очередной удар по городу Славянск Донецкой области. Об этом сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.
"В Славянске снова недоброе утро. Обстрелы города продолжаются. Сегодня "прилетело" по химтехникуму. В результате попадания здание учебного заведения потерпело значительные разрушения. К счастью, обошлось без жертв. Это еще раз заставляет напомнить об эвакуации. Не ждите, когда разрушенным окажется именно ваш дом. Уезжайте сейчас!", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Славянск, техникум, обстрел
 
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