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Архив - Донецкая область

Оккупанты обустроили под Мариуполем лагерь "путинюгенда"

27.08.2022 11:00
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Оккупанты обустроили под Мариуполем лагерь "путинюгенда"

В захваченном российскими войсками поселке Мелекино под Мариуполем оккупанты обустроили лагерь, где детей учат стрелять и ненавидеть Украину. Об этом в телеграме сообщает Мариупольский городской совет.
"Оккупанты продолжают воплощать в жизнь методички нацистов. Коллаборанты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд. В селе Мелекино они обустроили настоящий лагерь, где "промывают мозги", учат стрелять и ненавидеть Украину", - говорится в сообщении.



Теги: дети, Мелекино, пропаганда, лагерь, оккупанты
 
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