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УЗ возобновила эвакуационные рейсы из Покровска
27.08.2022 17:00
Компания "Укрзализныця" возобновила движение эвакуационных поездов из Покровска Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
"Эвакуацию из Донбасса ракетами не остановить: после однодневной паузы в результате чаплинской трагедии и необходимых восстановительных работ, наши смелые проводники в сопровождении медиков вывезли к безопасности за вчера 492 человека", - говорится в сообщении.
Теги: Укрзализниця, эвакуация, поезда, Покровск
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