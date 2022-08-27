УЗ возобновила эвакуационные рейсы из Покровска

27.08.2022 17:00

Компания "Укрзализныця" возобновила движение эвакуационных поездов из Покровска Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Эвакуацию из Донбасса ракетами не остановить: после однодневной паузы в результате чаплинской трагедии и необходимых восстановительных работ, наши смелые проводники в сопровождении медиков вывезли к безопасности за вчера 492 человека", - говорится в сообщении.