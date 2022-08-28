- Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск и Краматорск11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- УЗ возобновила эвакуационные рейсы из Покровска17:00
- В Донецкой области продлевают комендантский час13:00
- Оккупанты обустроили под Мариуполем лагерь "путинюгенда"11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине возобновила работу Карловская фильтровальная станция15:00
- Российские захватчики обстреляли химтехникум в Славянске11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 5 депутатам-коллаборантам Мариупольского горсовета сообщено о подозрении17:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Бахмутском направлении противник пытался наступать в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцева. Украинские защитники остановили и отбросили оккупантов назад. Огневое влияние из танков, ствольной артиллерии и РСЗО испытали районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск и Зайцево. Вражеская авиация нанесла удар у Кодемы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Авдеевском направлении враг вел наступление в направлении Лозовое - Первомайское, получил отпор и отошел. Обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Водяное, Орловка, Новоалександровка, Веселое, Нью-Йорк, Красногоровка, Марьинка и Первомайское. Нанес авиаудары возле Валентиновки и Водяного.
На Славянском направлении враг пытался вести штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Богородичное, но успеха не имел и вынужден был отойти. Были обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулько, Адамовка, Долина, Бражковка, Дубровное, Богородичное, Краснополье и Константиновка.
На Краматорском направлении противник продолжил артиллерийские обстрелы вблизи Славянска, Верхнекаменского и Северского.
На Новопавловском направлении противник продолжал обстрелы из танков и артиллерии возле Павловки, Угледара, Владимировки, Богоявленки, Новоукраинки и Новомихайловки.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО
- В Киеве рассказали, когда закончится АТО
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Теперь можно рассказать, как избежали окружения Мариуполя в сентябре прошлого года, - Генштаб
- Война на Донбассе: украинские военные имеют разрешение адекватно реагировать на провокации боевиков
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск и Краматорск11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- УЗ возобновила эвакуационные рейсы из Покровска17:00
- В Донецкой области продлевают комендантский час13:00
- Оккупанты обустроили под Мариуполем лагерь "путинюгенда"11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине возобновила работу Карловская фильтровальная станция15:00
- Жителям Луганщины начислены все пенсии за август13:00
- ВСУ уничтожили базу оккупантов в Кадиевке12:00
- Российские захватчики обстреляли химтехникум в Славянске11:00
- Ярослав Ракицкий поздравил дончан с Днем города и Днем шахтера17:00
- Святослав Вакарчук приехал в Славянск (ВИДЕО)15:00
- Путин издал два указа по украинским беженцам13:00
- Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск и Краматорск11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Румынии перевернулся автобус с украинцами08:00
- УЗ возобновила эвакуационные рейсы из Покровска17:00
- Международная петиция "Путина под трибунал" набрала более 1,8 млн. подписей15:00
- В Донецкой области продлевают комендантский час13:00
- Оккупанты обустроили под Мариуполем лагерь "путинюгенда"11:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На Донетчине возобновила работу Карловская фильтровальная станция
- Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск и Краматорск
- Российские захватчики обстреляли химтехникум в Славянске
- ВСУ уничтожили базу оккупантов в Кадиевке
- Оккупанты обустроили под Мариуполем лагерь "путинюгенда"
- УЗ возобновила эвакуационные рейсы из Покровска
- В Донецкой области продлевают комендантский час