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Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск и Краматорск
28.08.2022 11:00
Минувшей ночью российские войска обстреляли ракетами Славянск и Краматорск. О последствиях обстрелов проинформировал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Согласно информации, Славянск подвергся обстрелу около часа ночи: пострадали 8 многоэтажек, один из снарядов попал во двор школы. К счастью, обошлось без жертв.
Также ночью под обстрел попал Краматорск — захватчики целились в железнодорожную инфраструктуру и повредили жилые дома рядом с железной дорогой. Информация о пострадавших пока не поступала.
Теги: Донбасс, Краматорск, Славянск, обстрел, оккупанты
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