Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск и Краматорск

28.08.2022 11:00

Минувшей ночью российские войска обстреляли ракетами Славянск и Краматорск. О последствиях обстрелов проинформировал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Согласно информации, Славянск подвергся обстрелу около часа ночи: пострадали 8 многоэтажек, один из снарядов попал во двор школы. К счастью, обошлось без жертв.

Также ночью под обстрел попал Краматорск — захватчики целились в железнодорожную инфраструктуру и повредили жилые дома рядом с железной дорогой. Информация о пострадавших пока не поступала.