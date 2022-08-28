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Архив - Донецкая область

Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск и Краматорск

28.08.2022 11:00
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Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск и Краматорск

Минувшей ночью российские войска обстреляли ракетами Славянск и Краматорск. О последствиях обстрелов проинформировал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Согласно информации, Славянск подвергся обстрелу около часа ночи: пострадали 8 многоэтажек, один из снарядов попал во двор школы. К счастью, обошлось без жертв.
Также ночью под обстрел попал Краматорск — захватчики целились в железнодорожную инфраструктуру и повредили жилые дома рядом с железной дорогой. Информация о пострадавших пока не поступала.



Теги: Донбасс, Краматорск, Славянск, обстрел, оккупанты
 
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