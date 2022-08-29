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"Азов" объявил набор добровольцев (ВИДЕО)
"Азов" приглашает на службу в свое подразделение в ВСУ. Об этом сообщает ютуб-канал "ССО Азов".
"Нам нужны добровольцы, мотивированные и стрессоустойчивые бойцы, готовые полностью посвятить свою жизнь борьбе и вместе с нами преодолеть все препятствия на пути к победе.
Для действующих военнослужащих есть возможность перевода из других частей.
Мы – большое братское сообщество близких по духу воинов, объединенных коллективной мотивацией к борьбе и чрезвычайной жаждой победных побед. Верность каждого проверена боем, потом, кровью и временем.
Здесь хорошо знают, что такое честь и достоинство, а в своих душах лелеют только самые высокие нравственные качества и лучшие человеческие добродетели. Ведь все это и должно включать в себя благородная милитаристическая элита, к которой стремится каждый из бойцов", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, добровольцы, "Азов"
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