"Азов" объявил набор добровольцев (ВИДЕО)

29.08.2022 15:00

"Азов" приглашает на службу в свое подразделение в ВСУ. Об этом сообщает ютуб-канал "ССО Азов".

"Нам нужны добровольцы, мотивированные и стрессоустойчивые бойцы, готовые полностью посвятить свою жизнь борьбе и вместе с нами преодолеть все препятствия на пути к победе.

Для действующих военнослужащих есть возможность перевода из других частей.

Мы – большое братское сообщество близких по духу воинов, объединенных коллективной мотивацией к борьбе и чрезвычайной жаждой победных побед. Верность каждого проверена боем, потом, кровью и временем.

Здесь хорошо знают, что такое честь и достоинство, а в своих душах лелеют только самые высокие нравственные качества и лучшие человеческие добродетели. Ведь все это и должно включать в себя благородная милитаристическая элита, к которой стремится каждый из бойцов", - говорится в сообщении.