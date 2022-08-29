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Архив - Донецкая область

Часть Славянска обесточена в результате обстрела

29.08.2022 11:00
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Часть Славянска обесточена в результате обстрела

В результате ночного обстрела со стороны россиян нескольго районов Славянска остались без света. Об этом сообщил глава города Вадим Лях.
"Снова ночной обстрел. Район САТУ.
Информация по повреждениям уточняется. Жертв и раненых нет.
Есть проблема с подачей электроэнергии в микрорайоны Славкурорт, Целинный, Кирпичный. Связана она с тем, что полностью выгорел трансформатор, от которого были запитаны эти микрорайоны. Ремонту на подлежит.
Целинку и Кирпичный на протяжении недели переподключим, такая возможность имеется.
А вот с Курортом ситуация гораздо сложнее. Будем пытаться ее решить. Но, к сожалению, это не на неделю и не на две", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Славянск, обстрел, электроснабжение
 
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