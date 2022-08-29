Часть Славянска обесточена в результате обстрела

29.08.2022 11:00

В результате ночного обстрела со стороны россиян нескольго районов Славянска остались без света. Об этом сообщил глава города Вадим Лях.

"Снова ночной обстрел. Район САТУ.

Информация по повреждениям уточняется. Жертв и раненых нет.

Есть проблема с подачей электроэнергии в микрорайоны Славкурорт, Целинный, Кирпичный. Связана она с тем, что полностью выгорел трансформатор, от которого были запитаны эти микрорайоны. Ремонту на подлежит.

Целинку и Кирпичный на протяжении недели переподключим, такая возможность имеется.

А вот с Курортом ситуация гораздо сложнее. Будем пытаться ее решить. Но, к сожалению, это не на неделю и не на две", - говорится в сообщении.