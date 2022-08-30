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Архив - Донецкая область

В ГПУ озвучили свою версию трагедии в Еленовке

30.08.2022 10:00
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В ГПУ озвучили свою версию трагедии в Еленовке

Термобарический боеприпас, вероятно, стал источником взрыва в колонии во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, в результате которой погибли десятки украинских военнопленных. Об этом в ответ на запрос Немецкой волны сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Отмечается, что источником могла стать "капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа "Шмель", "Шмель-М", "Рысь".
Указывается, что следователи пришли к такому выводу по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей с участием специалистов.
В то же время, подчеркнули в ОГПУ, в уголовном производстве "продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия, следов и обстоятельств его использования, взрывотехнической, пожарно-технической экспертиз".



Теги: трагедия, прокуратура, Еленовка, версия
 
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