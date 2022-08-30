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В Мариуполе подорвали патруль оккупантов
Благодаря действиям сопротивления во временно захваченном российскими войсками Мариуполе взорван патруль оккупантов: один оккупант ликвидирован, один потерял ногу. Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Ночью около двух ночи в районе ул. Коцюбинского, 5 подорван патруль оккупантов. Патруль "приманен" сопротивлением через сообщения, что по адресу укрываются "азовцы". Итог – один оккупант минус нога и в Донецкой госпиталь. Один оккупант поет с Кобзоном. Наиболее пикантная деталь – оккупанты подорвались на собственных минах, которых множество в той зоне и саперы ее игнорируют. Доигнорировались, а мы воспользовались. Сопротивление Мариуполя передает очередное поздравление врагам и уже не намекает, а утверждает - возмездие уже здесь", - рассказал он.
Теги: Мариуполь, патруль, подрыв, оккупанты
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