Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня

31.08.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня

Правоохранители обезвредили еще одну российскую агентурную сеть. Злоумышленники разведывали местоположения и маршруты перемещения Сил обороны на территории Донбасса. Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что агентов РФ интересовала информация о боевых позициях подразделений ВСУ и передислокации украинской военной техники в районах Славянска, Бахмута и Краматорска.
"Для сбора разведданных они осуществляли скрытое визуальное наблюдение объектов с использованием средств фото-, видеофиксации. Собранные сведения передавали представителям спецслужб России через заранее отработанные анонимные телеграммы-каналы, добавляя геолокации. Эту информацию агрессоры использовали для массированных ракетно-артиллерийских ударов и подготовки диверсий вблизи линии фронта", - говорится в сообщении.
Установлено, что в состав агентурной сети входили пятеро местных жителей, завербованных российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности на востоке Украины.
Для маскировки преступлений злоумышленники действовали автономно и поддерживали коммуникацию через "связных". Ими оказались двое участников террористической организации "ДНР", входящие в состав оккупационных группировок РФ на восточном направлении.
Во время обысков правоохранители обнаружили у агентов компьютерную технику и мобильные телефоны.
Задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следователи Службы безопасности завершили расследование в отношении четырех подозреваемых и передали обвинительные акты в суд.



Теги: Донбасс, СБУ, задержание, корректировщик, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх