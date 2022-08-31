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Оккупанты обстреляли центр Краматорска
31.08.2022 12:00
Ночью 31 августа войска РФ нанесли удар по центру Краматорска в Донецкой области, сообщил мэр города Александр Гончаренко.
"Ночной удар по центральной части Краматорска. Повреждены многоэтажки, есть раненые. Продолжаем выяснять последствия очередного террора", - подчеркнул он.
Теги: Донбасс, Краматорск, обстрел
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