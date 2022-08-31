Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

31.08.2022 10:00

Российские оккупанты не оставляют намерений выйти на административные границы Донецкой области – ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцева, Песков, Первомайского и Марьинки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из артиллерии разных типов возле Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Зайцева, Майорска и Кодемы. Россияне пытались наступать в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцева, успеха не имели, отошли. Пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

На Авдеевском направлении оккупанты стреляли из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опытного, Уманского, Первомайского, Старомихайловки и Нью-Йорка. Наступательными действиями пытались улучшить тактическое положение в направлениях Красногоровки и Марьинки, но снова понесли потери и отступили.

На Славянском направлении подразделения врага стреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Долины, Краснополья, Богородичного и Вернополья. Авиация противника нанесла удар неподалеку от Вернополья.

На Краматорском направлении противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Веселое, Берестовое, Богородичное, Татьяновка, Закотное, Малая Пискуновка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка. Оккупанты нанесли авиаудары по территории неподалеку Спорного и Ивано-Дарьевки.

На Новопавловском направлении зафиксировано вражеское огневое влияние возле Новомихайловки, Парасковеевки, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного.