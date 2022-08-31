Последние новости раздела
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям08:00
- В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина16:00
- В результате обстрела Бахмута погибла женщина15:00
- На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня13:00
- Оккупанты обстреляли центр Краматорска12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Мариуполе произошел "голодный бунт" - мэрия09:00
- Российские оккупанты обстреляли базу Красного Креста в Славянске11:00
- В ГПУ озвучили свою версию трагедии в Еленовке10:00
В Мариуполе произошел "голодный бунт" - мэрия
31.08.2022 09:00
Жители временно оккупированного россиянами Мариуполя устроили первый "голодный бунт". Об этом сообщил советник главы города Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что сам инцидент произошел в парке Гурова. По его словам, Красный Крест пытался раздать гуманитарную помощь и это практически единственная возможность получить еду в городе. Сами россйские оккупанты не занимаются поставкой гуманитарки.
"Из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт", - рассказал чиновник.
Теги: Донбасс, Мариуполь, бунт, Красный Крест, голод
Читайте также:
- В Мариуполе метзаводы Ахметова отключили от водоснабжения
- В Мариуполь прибыла 317-я колонна Штаба Рината Ахметова
- Меткомбинат Ахметова увеличит сталеплавильные мощности и позаботится об экологии Мариуполя
- По Мариуполю пройдет "Колона милосердия"
- К организации гуманитарного коридора в Мариуполь привлекают МКК
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям08:00
- В Хмельницком заработал Центр предоставления гуманитарной помощи переселенцам с Луганщины17:00
- В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина16:00
- В результате обстрела Бахмута погибла женщина15:00
- На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня13:00
- Оккупанты обстреляли центр Краматорска12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Мариуполе произошел "голодный бунт" - мэрия09:00
- Российские оккупанты обстреляли базу Красного Креста в Славянске11:00
- Гендиректор МАГАТЭ зассказал о миссии на ЗАЭС08:00
- Метинвест передал ВСУ 400 единиц защитного снаряжения17:00
- Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС15:00
- В МОН рассказали о режиме работы школ в новом учебном году13:00
- В Москве погиб глава совета директоров «Лукойла» - СМИ12:00
- Верещук анонсировала увеличение выплат за размещение ВПЛ11:00
- Переселенцы могут подать повторное заявление на выплаты до 1 октября10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям08:00
- В Хмельницком заработал Центр предоставления гуманитарной помощи переселенцам с Луганщины17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Мариуполе произошел "голодный бунт" - мэрия
- В Мариуполе подорвали патруль оккупантов
- В ГПУ озвучили свою версию трагедии в Еленовке
- Российские оккупанты обстреляли базу Красного Креста в Славянске
- На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям