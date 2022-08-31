Главная / Новости / Донецкая область / В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина
Последние новости раздела
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям08:00
- В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина16:00
- В результате обстрела Бахмута погибла женщина15:00
- На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня13:00
- Оккупанты обстреляли центр Краматорска12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Мариуполе произошел "голодный бунт" - мэрия09:00
- Российские оккупанты обстреляли базу Красного Креста в Славянске11:00
- В ГПУ озвучили свою версию трагедии в Еленовке10:00
В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина
31.08.2022 16:00
Надежда Бабкина, поддерживающая путинский режим с концертом приехала в оккупированный Мариуполь, чтобы спеть для местных жителей. Об этом сообщил украинский телеведущий Андрей Бедняков в Instagram.
"Надежда Бабкина со своим песенным войском и ботоксом приехала и сфотографировалась на фоне Мариупольского драмтеатра. На фоне театра, бомбу на который сбросил российский самолет. На фоне театра, где погибли около 300 человек, скрывавшихся от российских снарядов", - написал Бедняков.
Теги: концерт, Мариуполь, Надежда Бабкина
Читайте также:
- Новый мэр Мариуполя будет обеспечивать интересы Ахметова, а городом будет заниматься Лукьянченко, - группа ИС
- Меткомбинат Ахметова увеличит сталеплавильные мощности и позаботится об экологии Мариуполя
- Аброськін про концерт "Океану Ельзи": "Війна не припинялась ні на мить під час виступу артистів"
- Завтра в Мариуполе Ада Роговцева даст благотворительный спектакль
- Участница "Евровидения" стала музой добровольцев и дала необычный концерт в Мариуполе (ВИДЕО)
- В Мариуполь прибыла 308-я автоколонна Гуманитарного штаба
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям08:00
- В Хмельницком заработал Центр предоставления гуманитарной помощи переселенцам с Луганщины17:00
- В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина16:00
- В результате обстрела Бахмута погибла женщина15:00
- На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня13:00
- Оккупанты обстреляли центр Краматорска12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Мариуполе произошел "голодный бунт" - мэрия09:00
- Российские оккупанты обстреляли базу Красного Креста в Славянске11:00
- Гендиректор МАГАТЭ зассказал о миссии на ЗАЭС08:00
- Метинвест передал ВСУ 400 единиц защитного снаряжения17:00
- Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС15:00
- В МОН рассказали о режиме работы школ в новом учебном году13:00
- В Москве погиб глава совета директоров «Лукойла» - СМИ12:00
- Верещук анонсировала увеличение выплат за размещение ВПЛ11:00
- Переселенцы могут подать повторное заявление на выплаты до 1 октября10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям08:00
- В Хмельницком заработал Центр предоставления гуманитарной помощи переселенцам с Луганщины17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Мариуполе произошел "голодный бунт" - мэрия
- В Мариуполе подорвали патруль оккупантов
- В ГПУ озвучили свою версию трагедии в Еленовке
- Российские оккупанты обстреляли базу Красного Креста в Славянске
- На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям