В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина

31.08.2022 16:00

Надежда Бабкина, поддерживающая путинский режим с концертом приехала в оккупированный Мариуполь, чтобы спеть для местных жителей. Об этом сообщил украинский телеведущий Андрей Бедняков в Instagram.

"Надежда Бабкина со своим песенным войском и ботоксом приехала и сфотографировалась на фоне Мариупольского драмтеатра. На фоне театра, бомбу на который сбросил российский самолет. На фоне театра, где погибли около 300 человек, скрывавшихся от российских снарядов", - написал Бедняков.