В результате обстрела Бахмута погибла женщина

31.08.2022 15:00

В Бахмуте на Донетчине утром 31 августа от вражеских обстрелов был разрушен дом, из-под его завалов спасатели извлекли тело погибшей женщины. Об этом в фейсбуке сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"Сегодня утром в результате вражеского обстрела города Бахмут потерпел разрушения частный жилой дом. В 09:32 спасатели 47 ГПСЧ 8 ГПСЗ прибыли к месту происшествия. В результате проведения аварийно-спасательных и поисковых работ из-под завалов изъято тело погибшей женщины. От Главного управления привлекалось восемь человек личного состава и 1 единица техники", - говорится в сообщении.