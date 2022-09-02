Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

02.09.2022 09:00

На Славянском направлении осуществлял огненное поражение военной и гражданской инфраструктуры с использованием танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Бражковка, Дибровно. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Донецком направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях пытается улучшить тактическое положение, производит огневое поражение наших войск. Пытается сковывать действия наших подразделений и не допустить их переброску на другие направления.

На Краматорском направлении россияне стреляли из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Григоровка, Донецкое, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Роздолевка, Веселое. Нанесли авиаудар в районе Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сухая Балка, Юрьевка, Бахмутское, Майорск, Зайцево, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Яковловка. ВСУ отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Бахмутское и Бахмут, а также Веселая Долина и Майорск.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое, Опросное, Водяное, Тонечко, Первомайское, Карловка. Наши войска успешно отразили наступление подразделений противника в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское и Невельское. Также были отражены штурмовые действия врага, которые он пытался провести в направлениях Авдеевки и Красногоровки.

На Новопавловском направлении россияне стреляли из минометов, танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Никольское, Пречистовка, Большая Новоселка, Богоявленка, Новомайорск, Нескучное. Активных наступательных действий враг не производил.