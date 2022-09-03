"Мастер Шеф" Хименес-Браво привез защитникам Донбасса вкусные подарки

03.09.2022 12:00

Известный шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво побывал в Донецкой области. Об этом сообщает городской совет Краматорска.

"С началом российского вторжения в нашу страну известный шеф-повар выразил свою поддержку Украине.

Рестораны Эктора в Киеве готовят ежедневно 2000–2500 обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей, пожилых людей, нуждающихся в помощи.

В Краматорск Эктор Хименес-Браво доставил нашим защитникам борщевые наборы быстрого приготовления на 100 000 литров по личному уникальному рецепту.

Такими добрыми делами вносится вклад в нашу общую победу!" - говорится в сообщении.