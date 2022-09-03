Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Мастер Шеф" Хименес-Браво привез защитникам Донбасса вкусные подарки

03.09.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Мастер Шеф" Хименес-Браво привез защитникам Донбасса вкусные подарки

Известный шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво побывал в Донецкой области. Об этом сообщает городской совет Краматорска.
"С началом российского вторжения в нашу страну известный шеф-повар выразил свою поддержку Украине.
Рестораны Эктора в Киеве готовят ежедневно 2000–2500 обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей, пожилых людей, нуждающихся в помощи.
В Краматорск Эктор Хименес-Браво доставил нашим защитникам борщевые наборы быстрого приготовления на 100 000 литров по личному уникальному рецепту.
Такими добрыми делами вносится вклад в нашу общую победу!" - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, помощь, повар, телеведущий, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх