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"Мастер Шеф" Хименес-Браво привез защитникам Донбасса вкусные подарки
03.09.2022 12:00
Известный шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво побывал в Донецкой области. Об этом сообщает городской совет Краматорска.
"С началом российского вторжения в нашу страну известный шеф-повар выразил свою поддержку Украине.
Рестораны Эктора в Киеве готовят ежедневно 2000–2500 обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей, пожилых людей, нуждающихся в помощи.
В Краматорск Эктор Хименес-Браво доставил нашим защитникам борщевые наборы быстрого приготовления на 100 000 литров по личному уникальному рецепту.
Такими добрыми делами вносится вклад в нашу общую победу!" - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, помощь, повар, телеведущий, ВСУ
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