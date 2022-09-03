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В ОРДЛО понизили курс украинской гривны
03.09.2022 14:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин с 5 сентября снизил курс украинской гривны до уровня 1,25. Об этом говорится в его "указе", сообщает ОстроВ.
Аналогичное решение приняло так называемое "правительство ЛНР".
С начала российского вторжения в Украину якобы "для интеграции освобожденных районов в экономическое пространство Республик" властями оккупированного Донбасса было разрешено параллельное с российским рублем хождение украинской гривны. Первоначально курс составлял 2,5 рубля за гривну, затем его снизили до 2. С 25 июня одна гривна в "ДНР/ЛНР" была приравнена к 1,5 российским рублям.
Теги: Донбасс, гривня, рубль, курс валют, ОРДЛО
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