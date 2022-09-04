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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
Вооруженным силам Украины за сутки удалось отразить атаки россиян в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
- на Славянском направлении – Богородичное, Долина, Краснополье;
- на Краматорском направлении – Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Ивано-Дарьевка, Веселое;
- на Бахмутском направлении – Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Белогоровка, Выемка, Раздолевка;
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское;
- на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, совершал обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Орловка;
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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