Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

05.09.2022 09:00

Подразделения украинских войск успешно отбили наступление врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровно, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудару.

На Краматорском направлении противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного.

На Бахмутском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледарь, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы и Соледара.

На Авдеевском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное.

На Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, вместе с тем производил обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка.