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Архив - Донецкая область

В Донецке оккупанты начали "мобилизацию" пациентов больниц

05.09.2022 10:00
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В Донецке оккупанты начали "мобилизацию" пациентов больниц

Россияне продолжают принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Украины, забирая мужчин на войну даже из больниц, заявляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины.
В Донецке российские захватчики нашли новый источник пополнения потерь в живой силе. Так, недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных.
Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе раненые во время боевых действий, которые проходят лечение", - говорится в сообщении.



Теги: Донецк, больницы, мобилизация, оккупанты
 
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