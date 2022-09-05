Последние новости раздела
- В Донецке оккупанты начали "мобилизацию" пациентов больниц10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске рашисты "демилитаризовали" СТО и спортзал10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ОРДЛО понизили курс украинской гривны14:00
- "Мастер Шеф" Хименес-Браво привез защитникам Донбасса вкусные подарки12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине состоялся обмен военнопленными16:00
- Из Святогорской лавры эвакуировали 17 человек12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
В Донецке оккупанты начали "мобилизацию" пациентов больниц
05.09.2022 10:00
Россияне продолжают принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Украины, забирая мужчин на войну даже из больниц, заявляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины.
В Донецке российские захватчики нашли новый источник пополнения потерь в живой силе. Так, недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных.
Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе раненые во время боевых действий, которые проходят лечение", - говорится в сообщении.
Теги: Донецк, больницы, мобилизация, оккупанты
Читайте также:
- Взрывом в Железнодорожной больнице Донецка выбило стекла в лечебном корпусе (ФОТО)
- Врачи госпитализировали одного из голодающих "чернобыльцев"
- Боевиков «ДНР» и наемников из РФ, получивших ранения, списывают «задним числом»
- Иммунитет тренируют... болезни
- Антиэйдж-защита: сберечь "сердце" глаз
- В больницах Донецка все места заняты больными боевиками, - "СтопТеррор"
- В Донецке оккупанты начали "мобилизацию" пациентов больниц10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Ивано-Франковске начали оказывать бесплатную медпомощь ВПЛ с Луганщины15:00
- В Славянске рашисты "демилитаризовали" СТО и спортзал10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ОРДЛО понизили курс украинской гривны14:00
- "Мастер Шеф" Хименес-Браво привез защитникам Донбасса вкусные подарки12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине состоялся обмен военнопленными16:00
- Из Святогорской лавры эвакуировали 17 человек12:00
- Украину на Оскаре представит фильм об авиакатастрофе MH17 на Донбассе (ВИДЕО)17:00
- НБУ увеличил квоту банков на продажу валюты населению15:00
- Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» - «Шахтер»13:00
- В Запорожье провели благотворительный аукцион в поддержку защитников Азовстали12:00
- В МОЗ хотят разрешить всем делать второй бустер от COVID11:00
- В Донецке оккупанты начали "мобилизацию" пациентов больниц10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский заявил об освобождении трех населенных пунктов08:00
- "Шахтер" заявил 27 футболистов на Лигу чемпионов17:00
- В Ивано-Франковске начали оказывать бесплатную медпомощь ВПЛ с Луганщины15:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В ОРДЛО понизили курс украинской гривны
- На Донетчине состоялся обмен военнопленными
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Кабмин внес изменения в порядок предоставления помощи переселенцам
- "Мастер Шеф" Хименес-Браво привез защитникам Донбасса вкусные подарки
- В Донецке оккупанты начали "мобилизацию" пациентов больниц
- Из Святогорской лавры эвакуировали 17 человек
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе