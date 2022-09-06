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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

06.09.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцева, Шахты Бутовка и Спартака. Наша авиация нанесла более 30 ударов, направленных на поражение врага. Поражены несколько взводных опорных пунктов, около 5 позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника. Потери врагов уточняются. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Россияне продолжали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:
- на Славянском направлении – Вернополье, Бражковка, Родное, Долина, Краснополье, Дмитровка, Богородичное, Донецкое и Славянск;
- на Краматорском направлении – Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спирное;
- на Бахмутском направлении – Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевка, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка, Опытное, Веселое и Майорск;
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Первомайское и Марьинка;
- на Новопавловском направлении – Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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