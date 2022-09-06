В автобусах оккупированного Мариуполя запустили ролики об Украине

06.09.2022 13:00

В оккупированном россиянами Мариуполе партизаны провели очередную акцию, которая показала, что Мариуполь - это украинский город. Об этом сообщает Телеграм-канал "Мариуполь. Сопротивление".

"Доброго утра, сильные люди сильного города!

Пока русня бегаела закрашивала наши “Ї” по всему городу и пыталась рассказать про “разминирование”, какие-то партизаны включили в автобусах ролик про “Мариуполь - це УкраЇна”.

Даже не знаем, кто ;)

Русня, внимательно смотришь?" - говорится в сообщении.