В ОРДО заявили о дальнейшем сокращении подачи воды населению

06.09.2022 12:00

В группировке "ДНР" совместно с компанией "Вода Донбасса" приняли решение сократить подачу воды в оккупированные города Донецкой области. Об этом рассказал главный инженер предприятия Сергей Мокрый, сообщают СМИ сепаратистов.

Он отметил, что пять дополнительных водохранилищ подают городам порядка 20-22% от необходимого объема воды.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, зная, что канал Северский Донец-Донбасс не будет запущен, было предпринято решение о сокращении подачи воды на города для того, чтобы увеличить срок работы резервных источников. Этот срок позволит перебросить воду в канал из пяти дополнительных водохранилищ, которые сегодня подают около 20% от необходимого для городов (находящихся под контролем группировки "ДНР", – ред.). Но это даст время на решение вопроса по восстановлению канала Северский Донец-Донбасс, когда у нас будет доступ к нему", – сказал Мокрый.