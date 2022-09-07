Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

07.09.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

ВСУ не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины. Удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опытное. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Относительно других направлений:
- на Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись Славянск, Большая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка и Довгенькое;
- на Краматорском направлении противник обстреливал районы Татьяновки, Кривой Луки, Спирного, Веселого и Григорьевки;
- на Бахмутском направлении были обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Опытное, Водяное, Тоненькое и Первомайское;
- на Новопавловском направлении активных наступательных действий враг не проводил, огневое влияние испытали районы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх