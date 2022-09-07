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Архив - Донецкая область

В Славянске под удар войск РФ попали многоэтажки и две школы

07.09.2022 11:00
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В Славянске под удар войск РФ попали многоэтажки и две школы

Утром 7 сентября войска РФ обстреляли Славянск в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в Facebook.
Он уточнил, что зафиксированы попадания в школу №4, и многоэтажный дом на улице Торской, 43. Также пострадали многоэтажные дома и школа №9 по улице Донской.
"Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно", - подчеркнул Лях.



Теги: Донбасс, Славянск, школа, обстрел, многоэтажка
 
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