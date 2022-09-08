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Архив - Донецкая область

В ООН анонсировали прибытие расследовательской миссии в Еленовку

08.09.2022 08:00
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В ООН анонсировали прибытие расследовательской миссии в Еленовку

Миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшие дни прибыть в оккупированный город Еленовка Донецкой области, где в конце июля были убиты более 50 украинских военнопленных. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН в среду заявила заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло, сообщает "Европейская правда".
"Расследовательская миссия, которая должна прибыть в Еленовку, в ближайшие дни будет рассматривать инцидент 29 июля, в котором погибли 53 украинских военнопленных и еще от 75 до 130 получили ранения", - сказала она.
"Председатель миссии, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, едет с командой старших служащих и экспертов. Миссия должна выполнить свою задачу без всяких препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам", - добавила представитель ООН.



Теги: Донбасс, ООН, миссия, Еленовка
 
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