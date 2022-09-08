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Архив - Донецкая область

В Славянске под завалами жилого дома нашли тела трех человек

08.09.2022 12:00
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В Славянске под завалами жилого дома нашли тела трех человек

Из-под завалов жилого дома в Славянске, который был разрушен 7 сентября в результате обстрелов со стороны российской армии, извлекли тела троих погибших. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.
"Ночь прошла спокойно. Пусть так будет и дальше. Но война рядом. Из-под завалов дома на ул. Торской достали тела всех троих погибших - двух мужчин и женщину. Берегите себя. Держимся. Мы вместе!", - отметил Лях.



Теги: Донбасс, Славянск, обстрел, жилой дом, погибшие
 
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