В Славянске под завалами жилого дома нашли тела трех человек

08.09.2022 12:00

Из-под завалов жилого дома в Славянске, который был разрушен 7 сентября в результате обстрелов со стороны российской армии, извлекли тела троих погибших. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.

"Ночь прошла спокойно. Пусть так будет и дальше. Но война рядом. Из-под завалов дома на ул. Торской достали тела всех троих погибших - двух мужчин и женщину. Берегите себя. Держимся. Мы вместе!", - отметил Лях.