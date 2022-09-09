Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

09.09.2022 09:00

За минувшие сутки противник сосредотачивал усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Подразделения сил обороны героически удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага: успешно отбито наступление противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоске, Майорск, Безымянное и Каменка.

Также враг продолжал огневое поражение военных и гражданских объектов Украины: