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Архив - Донецкая область

Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО

09.09.2022 15:00
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Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО

Российские оккупанты завершили восстановление мемориала на кургане Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой области. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.
В сообщении утверждается, что "комплекс восстановлен максимально бережно". Вместе с тем "в честь современного поколения героев на возрожденном мемориале появились новые барельефы".
На ряде из них — портреты ликвидированных боевиков: Арсена Павлова («Моторолы»), Владимира Жоги («Вохи»), Ольги Качуры («Корсы») и других.



Теги: Донбасс, Саур-Mогила, восстановление, боевики
 
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