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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

10.09.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

В течение суток cилы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут и Первомайское. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях российские оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:
- на Славянском направлении – в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Никольское, Дибривное;
- на Краматорском направлении - возле Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спирного;
- на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись Красногоровка, Авдеевка, Опытное, Водяное, Карловка и Первомайское;
- на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Нескучное, Времевка.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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