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Архив - Донецкая область

Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"

12.09.2022 08:00
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Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"

В оккупированном Мариуполе российские оккупанты устроили празднование так называемого дня города. Об этом сообщил в Телеграмме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Концерт русского оркестра и лицедея с пафосом и подсветкой Драмтеатра. С приглашением для коллаборантов и ограждением для плебса прохожих мариупольцев, которых почти не было. Растянутая георговская простыня у пластиковой бабки. То же, что таскали 9 мая и так же - без мар. сезона труппы предателей оккупационного Драмтеатра. Все это похоже на то, как насильник и убийца устраивает вечеринку для родных жертвы на месте преступления. Сюр. Дикий сюр", - написал он.



Теги: Донбасс, Мариуполь, День города, оккупанты
 
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