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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

12.09.2022 10:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

Силы обороны отбили атаки противника неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцевого бои продолжаются. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Продолжается освобождение населённых пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях. В ходе отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации.
В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой "народной милиции" из числа местных жителей.
На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
- на Славянском направлении противник обстрелов не вел;
- на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное;
- на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево;
- на Авдеевском направлении обстрелам подверглись Карловка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении – огневая активность в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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